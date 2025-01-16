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السعودية تعلن القبض على يمني ارتكب هذا الامر داخل محل - أخبار كلمتك

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السعودية تعلن القبض على يمني ارتكب هذا الامر داخل محل - أخبار كلمتك

السعودية تعلن القبض على يمني ارتكب هذا الامر داخل محل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على 3 أشخاص عبثوا بمقتنيات محل تجاري.

وأوضحت شرطة المنطقة أنه تم القبض على مقيم يمني ومواطنين ظهروا في محتوى مرئي متداول يعبثون بمقتنيات محل تجاري لخلاف بينهم.

وأكدت أنه جرى القبض على بقية الأطراف ومن وثق ونشر ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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