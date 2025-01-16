السعودية تعلن القبض على يمني ارتكب هذا الامر داخل محل - أخبار كلمتك

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على 3 أشخاص عبثوا بمقتنيات محل تجاري.

وأوضحت شرطة المنطقة أنه تم القبض على مقيم يمني ومواطنين ظهروا في محتوى مرئي متداول يعبثون بمقتنيات محل تجاري لخلاف بينهم.

وأكدت أنه جرى القبض على بقية الأطراف ومن وثق ونشر ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.