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صحفي يوجه اتهامات خطيرة إلى هؤلاء: وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

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صحفي يوجه اتهامات خطيرة إلى هؤلاء: وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

صحفي يوجه اتهامات خطيرة إلى هؤلاء: وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 07:52 مساءً - كلمتك/خاص

هاجم الصحفي أحمد اليفرسي بشدة من يثني على إيران، حزب الله، الحوثيين، أو الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، معتبرًا أن من يمدح هذه الأطراف أو الصهاينة لا يختلف عنهم في الإجرام.

وأشار اليفرسي في منشور له إلى أن إيران وميليشياتها، بما في ذلك الحوثيون وحزب الله، تسببوا في مقتل مليوني شخص وتشريد أكثر من 15 مليونًا، بينما الصهاينة قتلوا مئة ألف فلسطيني وشردوا الملايين على مدى عقود. وأكد أن الدماء التي سفكت في سوريا، العراق، اليمن، وفلسطين هي دماء مظلومة، ولا يمكن تمييزها بلون أو جنسية.

وأضاف: "تعرضت بلدة القصير، ريف دمشق، حلب، إدلب، الموصل، الفلوجة، لنفس المعاناة التي شهدتها غزة. لا فرق بين الظالمين، سواء كانوا الصهاينة أو إيران وتوابعها".

وختم اليفرسي بالقول: "كل من يثني على هؤلاء، سواء كانوا من المليشيات الإيرانية أو الصهاينة، هو شريك في الإجرام، ملعون وخائن، مهما كانت صفته أو مكانته".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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