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تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:45 مساءً - ترصد “كلمتك” أداء الأسواق الخليجية  بالتزامن مع إيقاف إطلاق النار في غزة وآمال المتعاملين المتعلقة بهدوء الوضع في منطقة الشرق الأوسط بعد أكثر من عام من الصراعات المتوالية في المنطقة.


ففي المملكة العربية السعودية


ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.16%وهي تقدر بـ 19 نقطة ليصل الي 12231 نقطة بقيم تداول تجاوز 9 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.


وفي الكويت 


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.08%وهي تقدر ب 6 نقاط ليصل إلى 7054 نقطة بقيم تداول تقارب 53 مليون دينار،في حين  تواجدت مؤشرات أسواق الإمارات في المنطقة الحمراء.
حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.32% وهي تقدر بـ 17 نقطة ليصل إلى 5233 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.10%وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الي 9503 نقاط بإجمالي قيم تداول تجاوز 3 مليار درهم.

تداولات جلسة الأربعاء 

 

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية التي تترقبها الأسواق بشدة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وتحمل البيانات تأثيرات كبيرة على الأسواق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر مع زيادة تكاليف السلع المرتبطة بالطاقة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.3 بالمئة في نوفمبر. 

وخلال الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر، ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة بعدما زاد 2.7 في نوفمبر.

 سهم البنك الأهلي السعودي

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.8 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة بدعم من سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الذي قفز 4.4 بالمئة.

وصعد المؤشر في قطر 0.4 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة.

اسهم البحرين والكويت

واختتم المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات مستقرا عند 1895 نقطة وهبط المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.1 بالمئة ليغلق عند 4605 نقاط.

وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 ليغلق عند 8010 نقاط.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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