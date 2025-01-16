درجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في بعض المدن اليمنية( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 16 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي



عدن (العظمى 29°- الصغرى 22°)



سيئون (العظمى 25° - الصغرى 09°)



عتق (العظمى 24° - الصغرى 09°)



الغيضة (العظمى 29° - الصغرى 14°)



سقطرى (العظمى 29° - الصغرى 17°)



فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:



صنعاء (العظمى 22° - الصغرى 02°)



تعز (العظمى 24° - الصغرى 12°)



الحديدة (العظمى 29° - الصغرى 22°)



ذمار (العظمى 22° - الصغرى 01-°)

مأرب (العظمى 26° - الصغرى 07°)



صعدة (العظمى 23° - الصغرى 03°)



المحويت (العظمى 22°- الصغرى 09°)



عمران (العظمى 22° - الصغرى 00°)