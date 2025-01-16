كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ - أخبار كلمتك

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود في الدوري - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود في الدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

أسرة ظلم المصطبة يواصلون التصوير رغم اعتذار مؤلف العمل - أخبار كلمتك

أسرة ظلم المصطبة يواصلون التصوير رغم اعتذار مؤلف العمل - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة تجبر سيدة على ولادة طفلين توأم داخل سيارة الإسعاف بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة تجبر سيدة على ولادة طفلين توأم داخل سيارة الإسعاف بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الشرعية تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

الشرعية تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

اول بيان بشان مقتل معلمة برصاص زوجها في عدن - أخبار كلمتك

اول بيان بشان مقتل معلمة برصاص زوجها في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

درجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في بعض المدن اليمنية( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في بعض المدن اليمنية( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في بعض المدن اليمنية( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 08:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 16 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 29°- الصغرى 22°)
 
سيئون (العظمى 25° - الصغرى 09°)
 
عتق (العظمى 24° - الصغرى 09°)
 
الغيضة (العظمى 29° - الصغرى 14°)
 
سقطرى (العظمى 29° - الصغرى 17°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 22° - الصغرى 02°)
 
تعز (العظمى 24° - الصغرى 12°)
 
الحديدة (العظمى 29° - الصغرى 22°)
 
ذمار (العظمى 22° - الصغرى 01-°)
مأرب (العظمى 26° - الصغرى 07°)
 
صعدة (العظمى 23° - الصغرى 03°)
 
المحويت (العظمى 22°- الصغرى 09°)
 
عمران (العظمى 22° - الصغرى 00°)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

هجوم يستهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق