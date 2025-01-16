مشاهير العرب - باسم ياخور: الكثيرين نصبوا أنفسهم قضاة وجلادين وما يحصل حاليا في سوريا «بشع وفوضى» |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:26 صباحاً - أثار الفنان السوري باسم ياخور، حالة من الجدل، وانتقادات الجمهور، وذلك بعد انتقاده للأوضاع الحالية في سوريا.

وتحدث باسم ياخور، في مقابلة عبر "بودكاست" لصحيفة "النهار" اللبنانية، من أجل الحديث عن احتمال عودته إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث اعتبر أن عودته إلى سوريا مشروطة بوضع آمن غير متوفر حالياً.

وأضاف ياخور خلال حديثه أن العديد من الأمور غير السوية والبشعة تحصل حالياً في الداخل السوري، كما انتقد إطلاق سراح جميع المساجين، بمن فيهم السارقون والمغتصبون والقتلة، واصفا المشهد بأنه أصبح أشبه بـ"الشوربة".

باسم ياخور

باسم ياخور، ممثل سوري من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا عام 1993، وكان في نفس دفعة الفنانين شكران مرتجى، مهند قطيش، وفرح بسيسو.

بدأ مسيرته الفنية في مسلسل الثريا عام 1994، ثم توالت أدواره في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية، حيث قدم ما يزيد عن 130 مسلسلا تنوعت بين الأعمال الدرامية والتاريخية والكوميدية.

كما شارك في بطولة عدة مسلسلات مصرية، منها زهرة وأزواجها الخمسة والمرافعة. كذلك قدم عددا من البرامج التلفزيونية.