12 مليار جنيه ميزانية الخطة الاستثمارية لوزارة الري بالعام المالي الجاري (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:55 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان 12 مليار جنيه ميزانية الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024-2025.

الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024 / 2025

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بميزانية تقدر بنحو 12.70 مليار جنيه، مؤكدًا أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

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