تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:45 مساءً - أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

و يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في ثلاث مواجهات.

بينما يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

وكان كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك أعلن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود باستاد القاهرة لحساب الجولة الثامنة.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمود بنتايك ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

وتعود آخر مواجهة جمعت الزمالك ضد حرس الحدود، إلى موسم 2022-23، والتي شهدت فوز الزمالك 3-0 ذلك قبل أن يهبط الفريق العسكري إلى دوري الدرجة الثانية.

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