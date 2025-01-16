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النود يفجرها ويتحدث عن هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

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النود يفجرها ويتحدث عن هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

النود يفجرها ويتحدث عن هذا الامر لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 06:52 مساءً - كلمتك/خاص

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي صالح النود أن الفساد بات يستخدم القانون وأدوات الدولة كوسيلة لقمع كل من يسعى إلى فضحه أو كشفه، مشيراً إلى أن من يتصدى للفساد يجد نفسه في السجن، بينما يواصل الفاسدون ممارساتهم بلا رادع.

وأوضح النود أن الوضع الحالي يشهد اختلالاً كبيراً، حيث يتم استهداف محاربي الفساد ومعاقبتهم، بينما يظل الفاسدون في مأمن ويمارسون نفوذهم دون محاسبة. وأضاف: "من أراد أن يكشف الفساد اليوم يجد نفسه في السجن، بينما يستمر الفاسدون في التمتع بنفوذهم".

واختتم النود حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الفساد تتطلب ظروفاً مواتية ومؤسسات قوية قادرة على محاسبة الفاسدين وإنهاء هذه الممارسات التي تضر بالمجتمع.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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