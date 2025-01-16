«المؤتمر»: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يستهدف تعزيز التعاون بين مصر والإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:21 مساءً - ثمن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في مطار أبو ظبي.

وقال الربان وليد جودة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين الدولتين، مؤكدًا أنها تسهم في تعزيز التعاون بين مصر والإمارات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن اللقاء بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن هذا التعاون يمثل دعمًا قويًا للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، ويعزز من فرص الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من الرخاء والازدهار، مؤكدا على أهمية الدور المصري البارز في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم مساعي الحلول السلمية للأزمات.

وأشاد الربان وليد جودة، بإعلان الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، معتبرًا هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو حقن دماء الشعب الفلسطيني وإعادة الأمل في تحقيق السلام.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، الدور المصري المحوري في رعاية المفاوضات، مشيرًا إلى الجهود الدؤوبة التي بذلتها مصر على مدار العام الماضي لحماية أهالي قطاع غزة والتوصل إلى هذا الاتفاق.