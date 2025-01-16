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الرياضة - 09:21 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:21 مساءً - سعر الذهب.. شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 16 يناير 2025، حيث حافظ المعدن الأصفر على قيمته في الأسواق المحلية، وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة نحو3810 جنيهًا جنيه للبيع و3785 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في الأسواق خلال التعاملات المسائية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- 4354.25 جنيه للبيع.

- 4325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3991.5 جنيه للبيع.

- 3965.25جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- 3810 جنيهًا للبيع.

- 3785 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3265.75 جنيه للبيع.

- 3244.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4354.25 جنيه 4325.75 جنيه
عيار 22 3991.5 جنيه 3965.25 جنيه
عيار 21 3810 جنيهًا 3785 جنيهًا
عيار 18 3265.75 جنيه 3244.25 جنيه
عيار 14 2540 جنيهًا 2523.25 جنيه
عيار 12 2177.25 جنيه 2162.75 جنيه
عيار 9 1632.75 جنيه 1622.25 جنيه
سعر أوقية الذهب 2722.61 دولار 2722.34 دولار

سعر الذهب عيار 14

- 2540 جنيهًا للبيع.

- 2523.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2177.25 جنيه للبيع.

- 2162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- 1632.75 جنيه للبيع.

- 1622.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2722.61 دولار للبيع.

- 2722.34 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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