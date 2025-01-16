خروج مليوني حاشد غداً.. ما القصة - أخبار كلمتك

دعت جماعة الحوثيين أنصارها للمشاركة في خروج مليوني غداً، في خطوة وصفوها بأنها تتويج للخروج المستمر على مدى 15 شهراً، وتأكيد على الاستعداد للتحرك في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي.

وأكدت الجماعة أن الخروج يهدف إلى التأكيد على التمسك المستمر بالقضية الفلسطينية والوقوف الجاد والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأشارت في بيان لها إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتفتيت الموقف الفلسطيني الداخلي وتصفيته، لكنها أكدت أن هذه الجهود ستفشل.

وأشارت الجماعة إلى وجود "وعد إلهي بزوال الكيان الإسرائيلي"، معتبرة أن العدو يحاول إغراق الشعوب في الفتن والأزمات ونشر التطبيع لتهميش القضية الفلسطينية.

ووجهت الجماعة رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلة: "لستم وحدكم، الله معكم ونحن معكم، وسنبقى على الدوام معكم حتى تحرير فلسطين".

واختتمت الجماعة بالدعوة إلى جعل خروج الغد حدثاً عظيماً يثبت موقف الشعب ويؤكد مصداقيته ووفاءه للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا الموقف سيظل شهادة على إيمان الشعب ووفائه على مدى الأزمان.