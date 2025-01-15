بيان طلابي هام وعاجل صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج. - أخبار كلمتك

إلى: فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء المحترمين

نحن، الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، نعبر عن استنكارنا الشديد للتاخير المستمر للأرباع المستحقة وعدم صرف مستحقاتنا أولًا بأول.

إننا اليوم في العام 2025، في الوقت الذي لم نستلم مستحقاتنا المالية لعام 2023 أولا بأول. وقد تراكمت علينا الديون حتى تجاوزت مستحقات ستة أرباع، وأصبحنا مهددين بالطرد من مساكننا، وعاجزين عن توفير متطلبات العيش الكريم أو مواصلة تعليمنا.

وعليه، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل وتوجيه وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لسرعة تلبية المطالب التالية:

1. صرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع الطلاب، والتي تشمل:

الربع الرابع لعام 2023، أربعة أرباع لعام 2024، الربع الأول لعام 2025.

2. إعداد وإرسال كشوفات الأرباع المستحقة بشكل منتظم ودون تأخير، وتجنب ترك مستحقات الطلاب حبيسة الأدراج.

إننا نحمل الحكومة تفاقم المعاناة التي وصلنا إليها خلال العامين الماضيين،

كما نؤكد أننا سنواصل تصعيدنا السلمي من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، وسنعمل على إيصال مظلوميتنا إلى المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، حتى يتم تبني قضيتنا وتحقيق كافة مطالبنا.

إننا نعول على وطنيتكم وإحساسكم بالمسؤولية تجاه أبناء اليمن في الخارج، ونأمل استجابة فورية لإنقاذ مستقبلنا الذي بات مهددًا بسبب هذا التقصير.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج- دولة الهند

الأربعاء 15-01- 2025 م