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رابطة حقوقية تطلق نداء عاجل لوقف هذا الامر المحزن في البيضاء - أخبار كلمتك

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رابطة حقوقية تطلق نداء عاجل لوقف هذا الامر المحزن في البيضاء - أخبار كلمتك

رابطة حقوقية تطلق نداء عاجل لوقف هذا الامر المحزن في البيضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 09:02 مساءً - كلمتك/خاص

دعت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والتدخل العاجل لإيقاف عمليات الاختطاف في محافظة البيضاء. وطالبت الرابطة بممارسة الضغط على جماعة الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المختطفين وضمان سلامتهم وعودتهم إلى ذويهم.

وأكدت الرابطة، في بيان صادر عنها، أن جماعة الحوثيين تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المختطفين، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات التي تعد خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تشكل معاناة كبيرة لأسر المختطفين، الذين يعيشون حالة من القلق والخوف على مصير أحبائهم، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه الممارسات وضمان حقوق الضحايا.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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