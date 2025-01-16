رابطة حقوقية تطلق نداء عاجل لوقف هذا الامر المحزن في البيضاء - أخبار كلمتك

دعت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والتدخل العاجل لإيقاف عمليات الاختطاف في محافظة البيضاء. وطالبت الرابطة بممارسة الضغط على جماعة الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المختطفين وضمان سلامتهم وعودتهم إلى ذويهم.

وأكدت الرابطة، في بيان صادر عنها، أن جماعة الحوثيين تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المختطفين، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات التي تعد خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تشكل معاناة كبيرة لأسر المختطفين، الذين يعيشون حالة من القلق والخوف على مصير أحبائهم، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه الممارسات وضمان حقوق الضحايا.