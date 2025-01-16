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تعميم جديد ينظم حركة الدراجات النارية في هذا الشارع - أخبار كلمتك

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تعميم جديد ينظم حركة الدراجات النارية في هذا الشارع - أخبار كلمتك

تعميم جديد ينظم حركة الدراجات النارية في هذا الشارع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 09:22 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت جماعة الحوثي في صنعاء، ممثلة بشرطة المرور بأمانة العاصمة، تعميماً جديداً يستهدف تنظيم حركة الدراجات النارية، وذلك للحد من الحوادث المرورية المتكررة، خصوصاً في شارع الستين، التي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأكد التعميم على النقاط التالية:

منع سير الدراجات النارية عكس خط السير في شارع الستين، والتزام السائقين بالقواعد المرورية وإشارات المرور.
فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتضمن حجز الدراجات النارية لفترة تأديبية.
العمل على معالجة الأوضاع الميدانية بما يضمن السلامة المرورية لجميع المواطنين.

وأشار العقيد نجيب الأسدي، مدير مرور أمانة العاصمة، إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ خلال الأسبوع القادم، مؤكداً أنها تأتي ضمن توجهات لتخفيف الحوادث وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأوضح الأسدي أن التعميم جزء من خطة أوسع تشمل مراحل لاحقة، ستتوسع إلى شوارع أخرى في العاصمة تشهد كثافة مرورية وحوادث متكررة. ودعا جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون مع شرطة المرور لتنفيذ هذه الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في صنعاء.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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