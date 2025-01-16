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الكشف عن حرف مسار مظاهرة عدن رسميا - أخبار كلمتك

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الكشف عن حرف مسار مظاهرة عدن رسميا - أخبار كلمتك

الكشف عن حرف مسار مظاهرة عدن رسميا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 09:22 مساءً - كلمتك/خاص:

أشار عضو هيئة التدريس في جامعتي عدن والمهرة الدكتور أديب الشاطري، إلى أن هناك قوى انتهزت قضية (الداهف والمدهوف)، لتحريف مطالب المتظاهرين في عدن والمكلا.


وقال الأكاديمي الدكتور أديب الشاطري، إن الآلاف الذين خرجوا في المكلا وعدن طالبوا بمغادرة مربع الأوضاع السيئة بالمحافظات المحررة، والتلاعب بالأسعار وتأخر صرف الرواتب، وتوقف العملية التعليمية.


وأضاف: "مع ازدياد الأوضاع سوءًا في المحافظات اليمنية، من تلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى تأخر صرف رواتب القوى العاملة في الدولة، وصولًا إلى توقف العملية التعليمية برمتها، خرجت أمس الأول ألوف مؤلفة إلى ساحات الاعتصام بعدن والمكلا.. تطالب بمغادرة هذا المربع".


وأوضح الشاطري أن هناك قوى لا يهمها معاناة المواطن، قامت بتحريف المطالب المتظاهرين، حيث قال: "فانتهزت بعض القوى التي لا يهمها ما يعانيه المواطن في المحافظات اليمنية المحررة الفرصة ونجحت في حرف أنظار المجتمع بعيدًا عن الهدف الأكبر الذي خرجت من أجله الجماهير إلى قضية (الداهف) و(المدهوف)".


وتابع بالقول: "أقول للمتضررين من الوضع المزري الذي نعيشه اليوم لا تنجروا وراء الأمور الثانوية.. وتنسون الأمر الأهم وهو ايجاد معالجات دائمة _وليست ترقيعية_ لذلك الوضع الذي عمّ جميع نواحي الحياة.. متأكد أنهم لن (يجزعوها) عليكم".
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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