تأهيل المؤثرين المجتمعيين في عدن وبناء قدراتهم حول رفع التوعية بحملة التطعيم في اليمن - أخبار كلمتك

نفذت منظمة "انتر سوس"، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء، لقاءًا خاصًا بالمناصرة والحشد حول { رفع التوعية بحملة التطعيم في اليمن } بتمويل مؤسسة بيل ومليندا جيتس الإنسانية بالتنسيق مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.



وشارك في اللقاء التدريبي 13 متدربًا من مديريتي دارسعد والبريقة، وسيتلقى المشاركون معارف ومفاهيم علمية حول ( التعرف عن تاريخ اللقاحات ، التعريف بالمناصرة والحشد ، ودور المؤثرين المجتمعيين في رفع الوعي المجتمعي، والتحديات التي تواجه حملات التطعيم، ووضع آلية للعمل والتنسيق والخروج برؤية موحدة من المشاركين مع الجهات المختصة.

وفي افتتاحية اللقاء رحبت مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بعدن نهوان محمد عبده الأغبري في كلمة نيابة عن مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور / أحمد مثنى البيشي، بالضيوف والمشاركين في الورشة، مؤكدةً على أهمية هذا اللقاء التدريبي الذي سيسهم في رفع الوعي الصحي المجتمعي، من خلال استهداف شريحة المؤثرين المجتمعيين الذين سيكونون عاملا مساعدا للقطاع الصحي في التعريف بأهمية اللقاحات والتحصين الروتيني للأطفال سيما بعد تراجع وبروز ظاهرة المنع من قبل عدد من الاسر المنساقين خلف إشاعات باطلة وغير حقيقية مما كان لها الاثر في ظهور العديد من الاوبئة والامراض بعد ان اختفت وتشكل خطرا على المجتمع، مقدمة شكرها وتقديرها لمنظمة انترسوس لدعم لقطاع الصحة.

فيما نقل المدير العام للمركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي بوزارة الصحة الدكتور عارف محمد الحوشبي، في مستهل حديثه تحيات معالي وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور / قاسم محمد بحيبح ، مشيرا الى مثل هذه اللقاءات التدريبية للمؤثرين المجتمعيين الذين يشكلون تأثيرا مباشرا في نقل الحقائق والمعارف وكبح الشائعات الكاذبة والجهل، حول أهمية لقاحات التحصين، التي أصبح أثرها على الواقع من خلال معاودة العديد من الأمراض بعد أن تم الإعلان عن خلو اليمن منها وهي ( شلل الاطفال والحصبة ) والآن أصبحت تشكل خطرًا على أطفالنا فلذات أكبادنا.

وأكد الحوشبي على أن وزارة الصحة العامة حريصة على العمل مع شركاء المجتمع كفريق عمل واحد لخدمة المجتمع وتوعيته.. مشددًا على ضرورة الأخذ بالإجراءات الإحترازية لتعزيز السلوكيات الصحية المانعة لانتشار الأمراض في المجتمع.

داعياً المشاركين للإستفادة القصوى من اللقاء وعكس مخرجاته في الواقع العملي، وإيصال الرسالة التوعوية والتثقيفية السليمة والمعززة لدور عمل التحصين الصحي.

من جانبها، أوضحت د. فاطمة أحمد محمد، مسؤول الأنشطة في برنامج التحصين في منظمة "انترسوس"،

عن حرص المنظمة على مواصلة دعم المشاريع الصحية، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرات النظام الصحي المحلي بما يخدم صحة المجتمع·

وأشارت د. فاطمة أن المشروع بدأ في مارس 2024 وسيستمر حتى فبراير 2025، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية التحصين.

مؤكدةً على أهمية أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات كثيرة لتوحيد العمل بين لنبذ الشائعات وإرسال الرسالة الصحية الهادفة للمجتمع، والمساهمة في زيادة الوعي الصحي المجتمعي.



يأتي هذه اللقاء ضمن الجهود المبذولة لتحسين معدلات التحصين وضمان صحة الأطفال في المناطق المستهدفة.