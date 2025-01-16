«العمل» تعلن عن 1855 وظيفة جديدة.. ما هي التخصصات المطلوبة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:56 مساءً - في خطوة جديدة لدعم الشباب وتعزيز فرص العمل، أصدرت وزارة العمل اليوم الخميس16 يناير 2025 نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تتضمن مجموعة مميزة من فرص العمل الجديدة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات.

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أهمية الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مشددًا على الاستفادة من البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الدولة لتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل.

وفي إطار التوجيهات، أشار الوزير إلى ضرورة متابعة مديريات العمل بالمحافظات للإعلان عن الوظائف، مع ضمان التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق المصداقية في عرض فرص العمل المتاحة، لضمان حصول كل شاب على فرصة عمل مناسبة تسهم في تحسين مستواه المعيشي.

و تستعرض كلمتك لقرائها في السطور التالية، أهم وظائف وزارة العمل 16 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

وزارة العمل تُعلن عن 1855 وظيفة جديدة في 8 محافظات برواتب مجزية وتأمينات شاملة

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي، عن إتاحة 1855 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 66 شركة من القطاع الخاص في 8 محافظات

تشمل الوظائف مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، مع رواتب مجزية تُحدد بناءً على المقابلة الشخصية، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي، والتزام الشركات بالحد الأدنى للأجور.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف يستمر طوال شهر يناير 2025، من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في «مدينة نصر، أو مديريات العمل في المحافظات»، كما يمكن الاستعلام عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ما هي التخصصات المطلوبة والمحافظات المتاح فيها هذه الوظائف؟

التخصصات المطلوبة تتمثل في:

-أخصائي تسويق.

-مهندسين في كافة المجالات.

-مشرفي صيانة.

-محاسبين.

-أفراد أمن.

-عمال إنتاج.

-سائقين.

-ومهن أخرى في قطاع الفندقة والمطاعم.

أما المحافظات المتح فيها فرص العمل تتمثل في الآتي:

«القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، والبحر الأحمر».

ما المدة الذي تنشر فيها الوظائف تتمثل في الآتي:

ذكرت الوزارة أن نشرة التوظيف تُصدر كل 15 يومًا.

وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة لذوي الهمم برواتب مجزية

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن نشرة التوظيف الجديدة تتضمن مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لقانون الحد الأدنى للأجور. يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالها لتوظيف ذوي القدرات الخاصة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تليق بإمكاناتهم، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية شاملة لتأهيلهم لسوق العمل.

كما أشارت الوزارة إلى أن الفترة الحالية تشهد جهودًا مكثفة لحصر ذوي القدرات الخاصة في المحافظات، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم، مع ضمان حقوقهم الوظيفية من تأمينات اجتماعية وصحية، لتحقيق الدمج الفعلي لهم في بيئة العمل.