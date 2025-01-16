الرياضة - 10:21 - مصطفى بكري وأسرار جديدة عن الـ 18 يوم.. 25 يناير من الثورة إلى مؤامرة «الإخوان الإرهابية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - مصطفى بكري وأسرار جديدة عن الـ 18 يوم.. 25 يناير من الثورة إلى مؤامرة «الإخوان الإرهابية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد منير عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: «إلى كل فلسطيني حر.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد منير عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: «إلى كل فلسطيني حر.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي» - أخبار كلمتك

السفير نبيل فهمي يكشف سبب استقالة كبار موظفي أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

السفير نبيل فهمي يكشف سبب استقالة كبار موظفي أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

عضو «الأعلى للشئون الإسلامية» يجيب على أخطر سؤال: من له الحق في التكفير؟.. فيديو - أخبار كلمتك

عضو «الأعلى للشئون الإسلامية» يجيب على أخطر سؤال: من له الحق في التكفير؟.. فيديو - أخبار كلمتك

مساعد وزير الداخلية السابق: الشعب انخدع بالجماعة المحظورة في 2011 - أخبار كلمتك

مساعد وزير الداخلية السابق: الشعب انخدع بالجماعة المحظورة في 2011 - أخبار كلمتك

أول تعليق من الخارجية السودانية على العقوبات الأمريكية ضد البرهان - أخبار كلمتك

أول تعليق من الخارجية السودانية على العقوبات الأمريكية ضد البرهان - أخبار كلمتك

بسبب الإيرادات الضعيفة، فيلم "مين يصدق" يدخل دائرة الخطر ومهدد بالسحب من دور العرض - أخبار كلمتك

بسبب الإيرادات الضعيفة، فيلم "مين يصدق" يدخل دائرة الخطر ومهدد بالسحب من دور العرض - أخبار كلمتك

الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال - أخبار كلمتك

الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية في الرياضيات (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية في الرياضيات (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أول تعليق من مكتب بن غفير على أنباء استقالته من حكومة الاحتلال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:40 مساءً - قال مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي،  إيتمار بن غفير، تعليقا على أنباء استقالته من الحكومة الاحتلال، "إن رئيس فريق بنيامين نتنياهو يكذب بخصوص استقالة بن غفير".

وجاء ذلك بعدما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير يعتزم الاستقالة من الحكومة.

بن غفير سيستقيل 

ومنذ بداية المفاوضات، انتقد بن غفير وسومتريتش صفقة الأسرى، واشترطوا استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويتخوف نتنياهو من أن استقالة بن غفير وسومتريتش الأمر الذي يترتب عليه سقوط حكومة اليمين المتطرف التي يقودها، وهو ما سيترتب عليه تعرضه للمحاكمة.

 

قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم الخميس: "إنه تلقى رسالة مفادها أنه تم التغلب على جميع العقبات وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمضي قدما".

حل جميع الخلافات النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، عن مسئول أمريكي قوله:" إن الخلافات النهائية حول صفقة غزة تم حلها".

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس: "إن هناك فريقا إسرائيليا في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بايدن في خطاب الوداع: يجب ألا يكون أي رئيس محصنا من الجرائم التي يرتكبها أثناء توليه المنصب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق