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بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة الاحتلال حال التصديق على صفقة الأسرى  - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:05 مساءً - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس: سنستقيل من الحكومة إذا تم التصديق على صفقة الأسرى مع حماس.

وأضاف بن غفير:" الصفقة تتضمن نهاية الحرب على الرغم من أن حماس لم تهزم بعد  يجب وقف تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، زاعما أن   صفقة غزة الحالية خطيرة على أمن إسرائيل.

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير يعتزم الاستقالة من الحكومة.

بن غفير سيستقيل 

ومنذ بداية المفاوضات، انتقد بن غفير وسومتريتش صفقة الأسرى، واشترطوا استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

 

ويتخوف نتنياهو من أن استقالة بن غفير وسومتريتش الأمر الذي يترتب عليه سقوط حكومة اليمين المتطرف التي يقودها، وهو ما سيترتب عليه تعرضه للمحاكمة.

قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم الخميس: "إنه تلقى رسالة مفادها أنه تم التغلب على جميع العقبات وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمضي قدما".

حل جميع الخلافات النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، عن مسئول أمريكي قوله:" إن الخلافات النهائية حول صفقة غزة تم حلها".

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس: "إن هناك فريقا إسرائيليا في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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