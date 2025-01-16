الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر أمرا ملكيا بتشكيل مجلس حقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:20 مساءً - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، أمرا ملكيا يقضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة لمدة أربع سنوات.

تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودي

وضم مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، في عضويته كلًّا من؛ الدكتور غفون اليامي، والدكتورة آمال الهبدان، والدكتورة سارة الفيصل، والدكتور إبراهيم البطي، وضحى آل إبراهيم، والدكتورة سارة العبد الكريم، والدكتور أحمد السيف، والدكتور عثمان طالبي، والدكتور عبد المجيد الشعلان، ونوال القحطاني، وعواطف الحارثي، والدكتور سليمان الشدي، ومحمد المحارب، وأحمد المطلق.

أسماء أعضاء هيئة حقوق الإنسان السعودية

وجاء ضمن الأعضاء أسماء فارسي، والدكتور فيصل السبيعي، والدكتور رجاء الله السلمي، والدكتور عدنان النعيم، ونقاء العتيبي، وعبد المحسن الخثيلة، ومنيرة العصيمي، والدكتور عبد الحميد الحرقان، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والدكتور محمد الشلفان، والدكتورة لانا بن سعيد، وفوزة المهيد، والدكتورة ريما بن غدير.

من جهتها، ثمنت هلا التويجري، التي ترأس هيئة حقوق الإنسان السعودية، منذ 22 سبتمبر 2022، دعم الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان، ورفع الوعي بها، بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين، مقدرة جهود الأعضاء السابقين خلال فترة عملهم.

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