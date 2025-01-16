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تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:35 مساءً - أعلن البرتغالي روبن أموريم مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ودفع المدرب البرتغالي بالمدافع الفرنسي ليني يورو إلى جوار ماتياس دي ليخت وليساندرو مارتينيز، وعلى الأرجح، سيلعب المغربي نصير مزراوي كظهير جناح في مباراة اليوم.

ويبدأ الثلاثي برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي وكوبي مايني في الوسط، فيما يجلس كاسيميرو، هاري ماجواير وجوشوا زيركزي على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، أماد ديالو.

ويطمح مانشستر يونايتد للتقدم في جدول الترتيب، في ظل احتلاله المركز 15 برصيد 23 نقطة، فيما يأمل ساوثهامبتون في تحسين وضعه، نظرا لاحتلاله مؤخرة الجدول برصيد 6 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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