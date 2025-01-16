الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

الأزهر يعرب عن تقديره للجهود المصرية القطرية لوقف العدوان على غزة - أخبار كلمتك

الأزهر يعرب عن تقديره للجهود المصرية القطرية لوقف العدوان على غزة - أخبار كلمتك

أمير قطر: نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فى إنهاء القتل والتدمير - أخبار كلمتك

أمير قطر: نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فى إنهاء القتل والتدمير - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو) - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر - أخبار كلمتك

أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا - أخبار كلمتك

تضحيات الشهداء محفورة في التاريخ، أول تعليق من الأزهر على وقف النار في غزة - أخبار كلمتك

تضحيات الشهداء محفورة في التاريخ، أول تعليق من الأزهر على وقف النار في غزة - أخبار كلمتك

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أستون فيلا يفوز على إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أستون فيلا يفوز على إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أستون فيلا يفوز على إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:00 صباحاً - حصد أستون فيلا ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أستون فيلا يهزم إيفرتون

تقاسم الفريقان الشوط الأول، حيث شهد الشوط تبادل للفرص بين الفريقين دون أن تهتز الشباك، ولعل أخطر محاولات أستون فيلا كانت عن طريق واتكينز ورامسي في بداية ونهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، حسم أستون فيلا اللقاء لصالحه بعد تسجيل واتكينز هدف المباراة الوحيد.

أجرى إيمري تعديلين على تشكيلة الفريق الأساسية التي خاضت اللقاء الأخير ضد وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث عاد أونانا ورامسي لخط الوسط من بداية اللقاء.

بدأ أستون فيلا بضغط قوي على دفاعات أصحاب الأرض، وكاد أن يسفر هذا الضغط عن هدف أول عن طريق روجرز من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور 5 دقائق ليتصدى لها بيكفورد ويمنعه من تسجيل هدف مبكر.

أهدر واتكينز فرصة خطيرة لفيلا في الدقيقة 17 بعد انفراده ببيكفورد بعد استغلاله خطأ أشلي يونج، ليسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار المرمى. 

Image

تألق مارتينيز في الدقيقة 38 بتصديه لمحاولة من دوكوري من داخل منطقة الجزاء. ليرد بيكفورد على مارتينيز في الدقيقة 40 بالتصدي لمحاولة خطيرة من كامارا من تسديدة من خارج المنطقة.

كاد رامسي أن يسجل هدف التقدم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتمر بجوار المرمى. ليعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بدون أهداف.

لم يجري إيمري أي تبديلات مع بداية الشوط الثاني. أهدر رامسي أولى فرص الفريق في النصف الثاني من المباراة بعد أن سدد كرة في الدقيقة 47 لكنها علت المرمى.

Image

نجح واتكينز في وضع أستون فيلا في المقدمة بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 51، بعد تلقيه تمريرة سحرية من المتألق روجرز، لينفرد بمرمى بيكفورد ويضعها بكل سهولة في الشباك.

تراجع أداء كتيبة إيمري قليلًا مع ضغط أصحاب الأرض من أجل تعديل النتيجة، ووقف الدفاع ومارتينيز حائط صد أمام هجمات التوفيز، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

أجرى إيمري أولى تبديلاته في الدقيقة 81 بنزول بوينديا بدلًا من رامسي. لعب الفريق بشكل منظم للغاية في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق الاستحواذ على الكرة. حافظ الفريق على النتيجة ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز فيلا بهدف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق