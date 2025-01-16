أستون فيلا يفوز على إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:00 صباحاً - حصد أستون فيلا ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا يهزم إيفرتون

تقاسم الفريقان الشوط الأول، حيث شهد الشوط تبادل للفرص بين الفريقين دون أن تهتز الشباك، ولعل أخطر محاولات أستون فيلا كانت عن طريق واتكينز ورامسي في بداية ونهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، حسم أستون فيلا اللقاء لصالحه بعد تسجيل واتكينز هدف المباراة الوحيد.

أجرى إيمري تعديلين على تشكيلة الفريق الأساسية التي خاضت اللقاء الأخير ضد وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث عاد أونانا ورامسي لخط الوسط من بداية اللقاء.

بدأ أستون فيلا بضغط قوي على دفاعات أصحاب الأرض، وكاد أن يسفر هذا الضغط عن هدف أول عن طريق روجرز من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور 5 دقائق ليتصدى لها بيكفورد ويمنعه من تسجيل هدف مبكر.

أهدر واتكينز فرصة خطيرة لفيلا في الدقيقة 17 بعد انفراده ببيكفورد بعد استغلاله خطأ أشلي يونج، ليسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار المرمى.

تألق مارتينيز في الدقيقة 38 بتصديه لمحاولة من دوكوري من داخل منطقة الجزاء. ليرد بيكفورد على مارتينيز في الدقيقة 40 بالتصدي لمحاولة خطيرة من كامارا من تسديدة من خارج المنطقة.

كاد رامسي أن يسجل هدف التقدم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتمر بجوار المرمى. ليعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بدون أهداف.

لم يجري إيمري أي تبديلات مع بداية الشوط الثاني. أهدر رامسي أولى فرص الفريق في النصف الثاني من المباراة بعد أن سدد كرة في الدقيقة 47 لكنها علت المرمى.

نجح واتكينز في وضع أستون فيلا في المقدمة بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 51، بعد تلقيه تمريرة سحرية من المتألق روجرز، لينفرد بمرمى بيكفورد ويضعها بكل سهولة في الشباك.

تراجع أداء كتيبة إيمري قليلًا مع ضغط أصحاب الأرض من أجل تعديل النتيجة، ووقف الدفاع ومارتينيز حائط صد أمام هجمات التوفيز، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

أجرى إيمري أولى تبديلاته في الدقيقة 81 بنزول بوينديا بدلًا من رامسي. لعب الفريق بشكل منظم للغاية في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق الاستحواذ على الكرة. حافظ الفريق على النتيجة ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز فيلا بهدف دون رد.

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