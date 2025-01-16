اتحاد جدة يواصل مطاردة الهلال بالفوز على الرائد 4-1 بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:35 مساءً - فاز فريق اتحاد جدة أمام الرائد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024-2025.

وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة الأول في الدقيقة 21.

ومع نهاية الشوط الأول، أحرز ستيفن بيرجوين الهدف الثاني لاتحاد جدة.

وسجل عبد الرحمن العبود الهدف الثالث لاتحاد جدة في الدقيقة 71.

وأضاف حسام عوار الهدف الرابع في الدقيقة 77.

بينما جاء هدف الرائد عن طريق نايف هزازي في الدقيقة 58.

كريم بنزيما،كلمتك

اتحاد جدة،كلمتك

تشكيل اتحاد جدة

الاتحاد في صراع الصدارة والرائد يبحث عن تحسن الترتيب

يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة بنفس رصيد الهلال ولكن الأزرق في المركز الأول بفارق الأهداف. بينما يتواجد فريق الرائد في المركز 13 برصيد 14 نقطة جمعها من 15 مباراة.

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