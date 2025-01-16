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مصطفى بكري: الإسرائيليون حاولوا تنفيذ مخطط التهجير بكل السبل ولكنهم فشلوا - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: الإسرائيليون حاولوا تنفيذ مخطط التهجير بكل السبل ولكنهم فشلوا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: الإسرائيليون حاولوا تنفيذ مخطط التهجير بكل السبل ولكنهم فشلوا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:01 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني ظل يقاوم حتى اللحظة الأخيرة، لافتاً إلى أن الاسرائيلين حاولوا تنفيذ مخطط التهجير بكل السبل ولكنهم فشلوا".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أننا:"كنا نتألم والنوم كان بعيداً عنا لما يحدث لأشقائنا في غزة"، موضحاً:"رفضنا إدانة المقاومة الفلسطينية، وكنا في الخندق سويا لأن القضية الفلسطينية قضيتنا".

وأوضح أننا تربينا على فلسطين وأن هذه الأرض عربية، وما حدث في فلسطين كارثة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن العدو الصهيوني مصمم على حرب الإبادة حتى اللحظة الأخيرة".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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