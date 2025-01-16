بلينكن: نتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:00 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: نتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد.

بلينكن يتوقع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد

وأضاف بلينكن: "هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، موجها الشكر لقطر ومصر للعمل مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

بلينكن يوجه الشكر لمصر وقطر

وتابع بلينكن: علينا وضع خطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في غزة ما بعد الحرب، وعندما جاء الرئيس بايدن إلى السلطة حاول أعداؤنا تحدي مكانتنا في العالم.

وأكد بلينكن أن دمج الاحتلال الإسرائيلي بشكل طبيعي في المنطقة يتطلب أولا إنهاء الحرب في غزة"، مشيرا إلى أنه عندما تعرضت دولة الاحتلال لهجوم لم تكن أمريكا وحدها التي دافعت عنها بل هناك بلدان في المنطقة أيضا.

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