العيسي يخرج عن صمته ويهاجم الانتقالي - أخبار كلمتك

انتقد المناضل أديب العيسي في تصريح له السياسات والشعارات التي ترفعها بعض الأنظمة والجماعات، معتبراً أنها لا تخدم الشعب والوطن، بل تسعى لتحقيق مصالح ضيقة تخدم فئات محددة.

وأشار العيسي إلى أن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح رفع شعار "الوحدة أو الموت"، الذي استخدم لتحقيق مصالح شخصية بعيداً عن المصلحة الوطنية. وأضاف أن المشهد في الجنوب اليوم يشهد تكراراً لنفس النهج تحت شعار "الانتقالي أو الموت"، وهو ما اعتبره نهجاً كارثياً تسبب في ضياع الجنوب والوحدة معاً.

وأكد العيسي أن بناء الأوطان والمؤسسات لا يمكن أن يتم بالشعارات فقط، بل من خلال العمل الوطني المشترك القائم على الشفافية والمسؤولية. كما أشار إلى أن حكومات المحاصصة تعد من الأسباب الرئيسية لانهيار الاقتصاد وتردي الخدمات، مستشهداً بتجارب فاشلة في هذا السياق.

وختم العيسي حديثه بعبارة ساخرة من التراث اللحجي قائلاً: "كل ما اتقدمت خطوة رجعوني خطوتين... أوبه من ضحك لك بايضحك عليك"، في إشارة إلى خيبة الأمل التي يشعر بها الشعب نتيجة السياسات الحالية.