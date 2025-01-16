صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

صندوق الطرق يستكمل هذا الامر السار في لحج (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب عيار 24 يسجل 4354 جنيها.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال 2024... أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية - أخبار كلمتك

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب عيار 24 يسجل 4354 جنيها.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال 2024... أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الثامنة بفوز الزمالك والمصري - أخبار كلمتك

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الثامنة بفوز الزمالك والمصري - أخبار كلمتك

عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج - أخبار كلمتك

عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج - أخبار كلمتك

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة الاحتلال حال التصديق على صفقة الأسرى  - أخبار كلمتك

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة الاحتلال حال التصديق على صفقة الأسرى  - أخبار كلمتك

روايات مصرية للجيب تطرح "تأملات في أسماء الله الحسنى" لوجيه يعقوب بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

روايات مصرية للجيب تطرح "تأملات في أسماء الله الحسنى" لوجيه يعقوب بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

تفاصيل الحالة الصحية للفدائي عبد المنعم قناوي.. فيديو - أخبار كلمتك

تفاصيل الحالة الصحية للفدائي عبد المنعم قناوي.. فيديو - أخبار كلمتك

السفيرة نميرة نجم: الفشل كان مصير اتفاق غزة لولا جهود الوساطة المصرية - أخبار كلمتك

السفيرة نميرة نجم: الفشل كان مصير اتفاق غزة لولا جهود الوساطة المصرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

العيسي يخرج عن صمته ويهاجم الانتقالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
العيسي يخرج عن صمته ويهاجم الانتقالي - أخبار كلمتك

العيسي يخرج عن صمته ويهاجم الانتقالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 09:42 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد المناضل أديب العيسي في تصريح له السياسات والشعارات التي ترفعها بعض الأنظمة والجماعات، معتبراً أنها لا تخدم الشعب والوطن، بل تسعى لتحقيق مصالح ضيقة تخدم فئات محددة.

وأشار العيسي إلى أن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح رفع شعار "الوحدة أو الموت"، الذي استخدم لتحقيق مصالح شخصية بعيداً عن المصلحة الوطنية. وأضاف أن المشهد في الجنوب اليوم يشهد تكراراً لنفس النهج تحت شعار "الانتقالي أو الموت"، وهو ما اعتبره نهجاً كارثياً تسبب في ضياع الجنوب والوحدة معاً.

وأكد العيسي أن بناء الأوطان والمؤسسات لا يمكن أن يتم بالشعارات فقط، بل من خلال العمل الوطني المشترك القائم على الشفافية والمسؤولية. كما أشار إلى أن حكومات المحاصصة تعد من الأسباب الرئيسية لانهيار الاقتصاد وتردي الخدمات، مستشهداً بتجارب فاشلة في هذا السياق.

وختم العيسي حديثه بعبارة ساخرة من التراث اللحجي قائلاً: "كل ما اتقدمت خطوة رجعوني خطوتين... أوبه من ضحك لك بايضحك عليك"، في إشارة إلى خيبة الأمل التي يشعر بها الشعب نتيجة السياسات الحالية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

اضراب شامل للتعليم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق