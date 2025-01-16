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رئيس حزب شاس الإسرائيلي يؤكد حل جميع العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:25 مساءً - قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم الخميس: "إنه تلقى رسالة مفادها أنه تم التغلب على جميع العقبات وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمضي قدما".

حل جميع الخلافات النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، عن مسئول أمريكي قوله:" إن الخلافات النهائية حول صفقة غزة تم حلها".

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس: "إن هناك فريقا إسرائيليا في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن".


وأضاف السفير الإسرائيلي في حديثه اليوم الخميس: "نأمل في المضي قدما وطرح الاتفاق على المجلس الوزاري وتنفيذه في أقرب وقت ممكن".

تقدم بمفاوضات هوية الأسرى الفلسطينيين


ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي قوله إن هناك تقدما بمفاوضات حل الخلاف الخاص بهوية الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنهم يعملون على التوصل لحل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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