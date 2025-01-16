عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:05 مساءً - قال عمر مرموش، نجم نادي فرانكفورت الألماني: "في ألمانيا بالبداية كانوا بيعاملوني إني مش واحد منهم علشان مش كويس أوي في الألماني، ولكن لما شافوا إني عايز أتعلم بقوا يحتووني وبقوا يعرفوني الدنيا بتمشي إزاي".

قصة الكابتشينو مع عمر مرموش

وتابع خلال لقائه الخاص مع الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "بسبب إني مكنتش بعرف أتكلم ألماني رُحت كافيه وطلبت كابتشينو الست اللي واقفة قالت لي تعالى على جنب، وبعد فترة رُحت لها تاني لما تعلمت اللغة الألمانية لقيتها كويسة جدا معايا وجابلتي كابتشينو، وبعد فترة السويد رجعت مصر ولما وصلت 18 سنة انضميت لمنتخب مصر تحت 20 سنة، في الوقت ده رُحت على ألمانيا من بوابة فولفسبورج".

كشاف نادي فولفسبورج

وأشار مرموش: "أحد الكشافين اسمه ليد بارسكي شافني مع منتخب الشباب عملوا ليا دعوة للاختبار في نادي فولفسبورج بعد 3 أيام كان عندهم مباراة ودية، لعبت بعدها مباشرة وطلبوا التعاقد معايا".

وأشار: "عندنا في مصر لاعيبة ونجوم كتيرة جدا بس التطور والتأسيس مبيبقاش أحسن حاجة، واللي فرق معايا القوة الذهنية في الكرة وبرة الكرة".

رفض تمثيل منتخب كندا



وأوضح: "أنا أحمل جواز سفر كندي لأن أهلي معاهم الجنسية لما كانوا هناك، وبعد 4 سنين من وجودي في كندا منتخب كندا كلموني أبقى معاهم والمدرب كلمني شخصيا، ولما المكالمة جاتلي كنت مستغرب لأني واخد قراري بأن أولويتي لمنتخب مصر، هدفي وتفكيري كله إني عايز أوصل في يوم من الأيام ألعب مع منتخب مصر، وبالفعل بعدها بفترة صغيرة المنتخب كلمني ولعبت للفريق الأول".

وأكد: "رفضت تمثيل منتخب كندا لأن حلمي اللعب بفانلة منتخب مصر".



معاناة عمر مرموش مع نادي فولفسبورج

وأشار: "لعبت للفريق الرديف لنادي فولفسبورج لمدة عام، والفترة دي وصلت لعامين وكنت بتأقلم على الدنيا ودي أصعب فترة في حياتي، لأني كنت مسافر أحقق حلمي لقيت نفسي بلعب 4 ماتشات في الموسم، مريت بوقت صعب أوي وقتها الحلم بالنسبة لي كان عمال بيبعد، وكنت قاعد في البيت مش شايف أي شعاع نور، وقتها كلمت أهلي وعرفتهم إني بفكر أرجع مصر، أبويا والوكيل بتاعي ساعدوني إني أبقى في ألمانيا".

وأكمل: "مكنتش واخد فرصتي، ولحظة كبيرة في حياتي إني قررت أقعد في ألمانيا وأكمل مشواري وحسيت إني مفيش حاجة هتقف قدامي وهاعرف أتعامل مع أي حاجة وأنا قاعدلك يا دنيا مهما كانت الظروف، كان عقدي خلص ومعنديش دخل، بس قلت هاشتغل على نفسي وهاعمل كل اللى في قدرتي علشان أوصل لحلمي، قلت لازم اقنع المدرب إني لازم ألعب وهاتحدى نفسي وألتزم أكتر في التمرين".

بداية النجاح لعمر مرموش

ولفت: "اشتغلت على نفسي انتظارا للفرصة حتى مع عدم قناعة المدرب بيا، وفي أوقات كان المدرب يقول لي مش هتاخد جزمة الماتشات هتاخد جزمة الجري بس، الموضوع كان صعب، وقبل جائحة كورونا المنافسين بتوعي اتصابوا وفي أول ماتش أحرزت 3 أهداف وإجمالي 9 أهداف في 12 ماتش وأثبت نفسي، أحرجت المدرب إني لو عايز تغيرني مش هينفع، بعدها دخلت كورونا".

وواصل: "فترة كورونا جت لصالحي وكنت بتدرب في البيت، والفريق الأول لما بدأ يبص للناشئين كنت أحسن واحد لما الكرة والماتشات، وأبهرت المدرب في التمرين ثم المشاركة في أول مباراة ليا في البوندسليجا ومن وقتها وأنا بقى ليا اسم وابتدت الحكاية".



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