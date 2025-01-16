أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب عيار 24 يسجل 4354 جنيها.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال 2024... أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:05 مساءً - أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "كلمتك" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات المصرية، حيث بلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليارًا و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%.

زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، فضلا عن التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وبالتالي تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنويًا.

تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

واشار الى ان استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

4354 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 23 جنيها خلال حركة تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “كلمتك” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4354 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3810 جنيهات للبيع.

الرقابة على الصادرات تفتتح معرض AFRO Plast

افتتح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات معرض AFRO Plast الدولي لتكنولوجيا وماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الخميس والذي يعقد خلال الفترة من ١٦-١٩ يناير ٢٠٢٥.



كما استعرض فريق عمل المعارض بالادارة المركزية لمركز التميز برئاسة المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام إدارة تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات و نها سمير مدير العلاقات العامة بمركز التميز وسهى حسن

و محمد حسين بسطاويسى والدكتورة مى السيد الادارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية والدكتورة دنيا عصام الادارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية

امكانيات الهيئة من معامل معتمدة فى مجال فحص البلاستيك والبلاستيك القابل للتحلل والتسجيل بمنظومة سابر السعودية واصدار شهادات البيع الحر Free Sale

«الغرف العربية»: إطلاق «المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية» لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أمين عام الاتحاد عن إطلاق "المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية"، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المسؤول للشركات والمؤسسات في منطقتنا إلى معايير علمية متقدمة، وذلك تماشيًا مع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة

أكّد حنفي، خلال كلمته كرئيس لمؤتمر "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة" الذي استضافته المنامة – مملكة البحرين بتاريخ 14 يناير 2025،، أنّ "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة في الدول العربية، كونها أداة فعالة للتعامل مع آثار العولمة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي".

جاء ذلك بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، مدير مكتب "اليونيدو"- البحرين الدكتور هاشم حسين، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمدير العام لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية فاتو حيدرة، أمين عام اتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي.

مشروع تطوير التجارة: 32 شركة للصناعات الكمياوية مستفيدة من المشروع

اكد رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ان هناك تعاون وثيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في العديد من الأنشطة

وقال انه يتم التعاون فيما بيننا فى تنظيم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض وكذلك البعثات الترويجية وتم بالفعل التعاون في بعثات مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعرض افروبلاست ( المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة)اليوم الخميس والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة



وأشار ان عدد الشركات المستفيدة من قطاع الكيماويات من المشروع 32 شركة

من 120 جنيهًا، تعرف على أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية

أسعار فوانيس رمضان 2025، بدأت بعض المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في طرح فوانيس رمضان 2025، التي تجمع بين التصميمات العصرية والتراثية، المصنوعة من خامات عدة مثل الأخشاب والمعادن والأقمشة والخرز، فضلًا عن تقديم أشكال متعددة من فوانيس رمضان المصنوعة يدويًا.

أسعار فانوس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

«كلمتك» تستعرض أسعار فوانيس رمضان 2025، في المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية، بالتزامن مع الاستعدادات لقدوم شهر رمضان المبارك؛ في السطور الأتية:

اسعار فانوس رمضان 2025

سعر فانوس رمضان 2025

بلغ سعر فانوس رمضان ارتفاع 60 سم مصنوع من المعدن نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس دلاية / ميدالية كريستال ألوان وأحجام مختلفة نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس دائري الشكل بأضواء متعددة صغير الحجم نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان مصنوع من المعدن كبير الحجم نحو 1800 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان متحرك ويعمل البطارية ويصدر صوتًا بأغنية رمضان جانا على شكل علاء الدين نحو 250 جنيهًا.

رئيس الرقابة المالية: نولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

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