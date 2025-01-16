تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:40 صباحاً - عبر أطفال فلسطين في قطاع غزة، عن فرحتهم بعد الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره على أمل أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من الصغار.

وظل أطفال فلسطين يصرخون ويكبرون فرحًا، والدموع تنهمر من عيونهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول فرحة لا توصف لأطفال غزة وهم يصرخون على أمل أن يحيوا طفولتهم كغيرهم من الصغار في العالم.

واحتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمت الأفراح الشوارع والميادين الرئيسية، ومراكز الإيواء وخيام النازحين، وتعالى الغزيون على أوجاعهم وأحزانهم وصدحت حناجرهم بالتكبير، وبالهتافات والشعارات الوطنية.

وشاركت "كتائب القسام" في الاحتفالات وحمل المواطنون الأعلام الفلسطينية، وهم يعانقون بعضهم ويلتقطون صورًا تذكارية.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ولاقى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، ردود فعل دولية، حيث دعا قادة العالم إلى التزام الأطراف بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل للاتفاق، مؤكدين أنه خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.