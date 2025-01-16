تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو) - أخبار كلمتك

تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو) - أخبار كلمتك

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تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو) - أخبار كلمتك

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تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو) - أخبار كلمتك

تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:40 صباحاً - عبر أطفال فلسطين في قطاع غزة، عن فرحتهم بعد الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره على أمل أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من الصغار.
وظل أطفال فلسطين يصرخون ويكبرون فرحًا، والدموع تنهمر من عيونهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول فرحة لا توصف لأطفال غزة وهم يصرخون على أمل أن يحيوا طفولتهم كغيرهم من الصغار في العالم.

 

واحتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمت الأفراح الشوارع والميادين الرئيسية، ومراكز الإيواء وخيام النازحين، وتعالى الغزيون على أوجاعهم وأحزانهم وصدحت حناجرهم بالتكبير، وبالهتافات والشعارات الوطنية.

وشاركت "كتائب القسام" في الاحتفالات وحمل المواطنون الأعلام الفلسطينية، وهم يعانقون بعضهم ويلتقطون صورًا تذكارية.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ولاقى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، ردود فعل دولية، حيث دعا قادة العالم إلى التزام الأطراف بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل للاتفاق، مؤكدين أنه خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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