الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يداهمون مسقط راس الرئيس صالح في صنعاء - أخبار كلمتك

الأزهر يعرب عن تقديره للجهود المصرية القطرية لوقف العدوان على غزة - أخبار كلمتك

الأزهر يعرب عن تقديره للجهود المصرية القطرية لوقف العدوان على غزة - أخبار كلمتك

أمير قطر: نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فى إنهاء القتل والتدمير - أخبار كلمتك

أمير قطر: نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فى إنهاء القتل والتدمير - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو) - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر - أخبار كلمتك

أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا - أخبار كلمتك

تضحيات الشهداء محفورة في التاريخ، أول تعليق من الأزهر على وقف النار في غزة - أخبار كلمتك

تضحيات الشهداء محفورة في التاريخ، أول تعليق من الأزهر على وقف النار في غزة - أخبار كلمتك

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:05 صباحاً - وقف إطلاق النار فى غزة، أعلنت إذاعة جيش  الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وشكره على مساعدته في دعم إطلاق سراح الرهائن وتحدث مع بايدن.

وكان البيت الأبيض قال: إن اتفاق وقف إطلاق النار يزيد من المساعدات لسكان غزة الذين يعيشون ظروفًا صعبة.

وأوضح أن المرحلة الأولى التي ستبدأ الأحد، سوف تعمل على وقف القتال وبدء الإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار مستمر بالتزامن مع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية حتى في حال تجاوزت 6 أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمساعدة كل من مصر وقطر.

 

تعليق بايدن على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

جاء ذلك خلال كلمة بايدن، أمام مؤتمر صحفي أوضح فيها، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من شأنه أن يوقف القتال بالقطاع ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون، ويعيد الرهائن إلى أسرهم بعد أكثر من 15 شهرًا.

وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، مضيفًا: سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، كما أننا علمنا مع إدارة ترمب كفريق واحد خلال العمل على هذا الاتفاق.

وتابع  الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته: سيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق، وستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق 
 

بايدن يؤكد أن وقف إطلاق النار الكامل مايو المقبل 

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيصبح وقفا دائما وهو نفس توقيت المقترح الذي طرحته في مايو الماضي، وأن  الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية، وتم التوصل إلى الاتفاق بسبب ضغوط إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة.

واختتم بايدن: الخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 مايو العام الماضي.

 

قطر تعلن رسميًّا التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة 

وقبل وقت سابق قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس وزراء، ووزير خارجية قطر، إنه يسر قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.

وأضاف بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.

واستكمل رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، متابعا:مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من يناير الجاري، وحسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.
 

وأشار إلى أن  تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدا أن  قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق