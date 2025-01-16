أسعار السمك اليوم بسوق العبور، قفزة غير مسبوقة في الجمبري وانخفاض البوري والمرجان - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، قفزة غير مسبوقة في الجمبري وانخفاض البوري والمرجان - أخبار كلمتك

شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار - أخبار كلمتك

شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار - أخبار كلمتك

الرئيس الكوري المعزول يرفض الامتثال للاستجواب اليوم وفريق دفاعه يكشف حالته الصحية - أخبار كلمتك

الرئيس الكوري المعزول يرفض الامتثال للاستجواب اليوم وفريق دفاعه يكشف حالته الصحية - أخبار كلمتك

بشير التابعي: نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن - أخبار كلمتك

بشير التابعي: نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن - أخبار كلمتك

موضوع عائلي 3 الحلقة 7، عبلة تفاجئ إبراهيم في منزله أثناء وجود زوجته - أخبار كلمتك

موضوع عائلي 3 الحلقة 7، عبلة تفاجئ إبراهيم في منزله أثناء وجود زوجته - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد - أخبار كلمتك

بسيوني يوجه رسالة هامة بعد استقالته من الطلائع: استراحة محارب - أخبار كلمتك

بسيوني يوجه رسالة هامة بعد استقالته من الطلائع: استراحة محارب - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق معرض "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300 شركة من 15 دولة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق معرض "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300 شركة من 15 دولة - أخبار كلمتك

بايدن في خطاب الوداع: يجب ألا يكون أي رئيس محصنا من الجرائم التي يرتكبها أثناء توليه المنصب - أخبار كلمتك

بايدن في خطاب الوداع: يجب ألا يكون أي رئيس محصنا من الجرائم التي يرتكبها أثناء توليه المنصب - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الرمان واليوسفي وارتفاع الكاكا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الرمان واليوسفي وارتفاع الكاكا - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الرمان واليوسفي وارتفاع الكاكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:55 صباحاً - أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة  في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 16 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك»  سعر الفاكهة اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025، في سوق العبور للجملة  في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7.5  جنيه إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيمكوات من 20 إلى 30 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 8 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 14 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 22 إلى 32 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر الفراولة من 22 إلى 32 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 80 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار البطيخ اليوم

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الفاكهة 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو حرنكش من 40 إلى 50 جنيهًا
  5. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  7. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
أسعار الفاكهة 
أسعار الفاكهة 

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

اليوم، انطلاق معرض "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300 شركة من 15 دولة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق