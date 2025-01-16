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الرياضة - 08:31 - في بنك الإسكندرية بـ 50.48 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - في بنك الإسكندرية بـ 50.48 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - في بنك الإسكندرية بـ 50.48 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:31 صباحاً - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.37 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، وصل نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل نحو 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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