المفاوضات مستمرة، آخر تطورات صفقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

المفاوضات مستمرة، آخر تطورات صفقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة سيف الدين الجزيري - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة سيف الدين الجزيري - أخبار كلمتك

"حكماء المسلمين" يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

"حكماء المسلمين" يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لمناقشة تطبيق المخرجات البحثية - أخبار كلمتك

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لمناقشة تطبيق المخرجات البحثية - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:35 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون في ختام  الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس.

 

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، مباراة ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

في خط الدفاع: دييجو دالوت، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ليني يورو، نصير مزراوي.

في خط الوسط: برونو فرنانديز، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي.

في خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون 

 تنطق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

 تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي  اليوم الخميس عبر قنوات beIN Sports HD 1    ،Diema Sport 2 HD، Digi Sport 2 HD Romania، beIN Sports HD 1 English، TNT Sports 1.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد خوض 20 مباراة بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لايبزيج يسقط أمام شتوتجارت بثنائية في الدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق