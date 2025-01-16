تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:35 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون في ختام الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، مباراة ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

في خط الدفاع: دييجو دالوت، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ليني يورو، نصير مزراوي.

في خط الوسط: برونو فرنانديز، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي.

في خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

تنطق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس عبر قنوات beIN Sports HD 1 ،Diema Sport 2 HD، Digi Sport 2 HD Romania، beIN Sports HD 1 English، TNT Sports 1.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد خوض 20 مباراة بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

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