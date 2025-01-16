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بالرابط.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

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بالرابط.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

بالرابط.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:36 مساءً - استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات العام الجاري، وآخر موعد للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، حيث يغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

استمارة الثانوية الأزهرية 2025

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية

أوضح قطاع المعاهد، أنه يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل استمارة دخول الامتحانات لهذا العام، من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025.

طريقة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

الخطوة الأولى: زيارة برنامج نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية الأزهرية.

الخطوة الثالثة: إدخال كتابة الرقم القومي أو جواز السفر.

الخطوة الرابعة: إدخال كلمة السر.

الخطوة الخامسة: الضغط على تسجيل الدخول.

الخطوة السادسة: تظهر استمارة الثانوية الأزهرية.

الخطوة السابعة: كتابة البيانات المطلوبة.

استمارة الثانوية الأزهرية 2025

الخطوة الثامنة: إرفاق المستندات المطلوبة.

الخطوة التاسعة: التأكد من صحة البيانات والمستندات.

الخطوة الأخيرة: الضغط على حفظ.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

- 4 صور حديثة 4*6 ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو صورة واضحة منها.

- صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 طابع تنمية موارد.

- دمغة بقيمة 150 قرشا.

- مستخرج رسمي من المنطقة الأزهرية موضحاً به مواد الرسوب بالدرجات «للطالب المعيد» لآخر عام رسوب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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