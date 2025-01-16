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تنفيذ وقفة احتجاجية امام مكتب محافظ عدن - أخبار كلمتك

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تنفيذ وقفة احتجاجية امام مكتب محافظ عدن - أخبار كلمتك

تنفيذ وقفة احتجاجية امام مكتب محافظ عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

نظم ملاك أراضي مخططات الشرطة بلوك 4/5 في الممدارة صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025م وقفة احتجاجية أمام بوابة مبنى ديوان محافظة عدن، مطالبين معالي وزير الدولة محافظ المحافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بإصدار توجيهات واضحة لقائد وحدة الحماية القائد كمال الحالمي للسماح لهم باستئناف أعمالهم في أراضيهم.

 

وأشار المحتجون إلى أن قائد كتيبة الحماية أوقف أعمالهم في المخطط بناء على أوامر قيل إنها صدرت من المحافظ، مؤكدين استغرابهم من هذا القرار خاصة وأن الأراضي الممنوحة لهم تم صرفها بعقود رسمية منذ عام 1993م كما حصلوا على تراخيص البناء بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.

 

وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضورا كبيرا من الملاك الذين رفعوا لافتات توضح مطالبهم وحقوقهم كما قدموا للمحافظ مذكرة رسمية من مدير إدارة أمن عدن و وثائق رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي وسلامة إجراءاتهم القانونية.

 

وأكد المحتجون وهم من أفراد وضباط الأمن العام الذين خدموا الوطن لعقود من الزمن أنهم يطالبون بحقوقهم القانونية المستحقة، معبرين عن استيائهم من العراقيل الإدارية التي واجهوها على مدى سنوات. وشددوا على أن هذه المعاناة تعد انتقاصا من حقهم في التكريم والاعتراف بجهودهم الوطنية.

 

وأعرب الملاك عن ثقتهم في المحافظ أحمد لملس وأبدوا أملهم في استجابة السلطات المحلية لمطالبهم مؤكدين أن المحافظ أثبت جديته في معالجة قضايا الأراضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها بما يتماشى مع جهوده في مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون.

 

يذكر أن هذه الوقفة تأتي في سياق مطالبة الملاك بإعطاء توجيهات كتابية صريحة وواضحة إلى وحدة الحماية للسماح لهم باستئناف أعمال البناء واستكمال مشاريعهم وفق التراخيص والعقود القانونية التي بحوزتهم.
حكيم الشبحي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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