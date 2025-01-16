شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

في لقاء يعكس عمق العلاقات الاجتماعية والتاريخية بين أبناء الوطن، استضاف المناضل محمد علي أحمد في منزله بالعاصمة المصرية القاهرة الشيخ حيدرة علي جبران، عاقل قبيلة الجعادنة، والإعلامي رمزي الفضلي، وعددًا من أبناء أبين، في اجتماع حمل روح الأخوة والتواصل بين القيادات الوطنية والاجتماعية.

كان اللقاء فرصة لتبادل الأحاديث حول القضايا الوطنية والمواضيع التي تهم القبيلة والمجتمع. الشيخ حيدرة علي جبران، المعروف بحكمته ودوره البارز في قبيلة الجعادنة، أعرب عن تقديره للمناضل محمد علي أحمد، الذي يُعد إحدى الشخصيات الوطنية التي تركت بصمات واضحة في النضال والتاريخ اليمني.

المناضل محمد علي أحمد بدوره أثنى على دور قبيلة الجعادنة ومكانتها في النسيج الاجتماعي، مشيدًا بمواقفها التاريخية وحرصها على الحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة.

مثل هذا اللقاء يبرز أهمية الحفاظ على روابط التواصل بين الشخصيات الوطنية والقبائل، ويؤكد ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية.

تظل مثل هذه الاجتماعات بمثابة جسور تعزز الوحدة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الوطن حيث تمثل الشخصيات البارزة مثل الشيخ حيدرة علي جبران والمناضل محمد علي أحمد أمثلة حية للقيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية.

*رمزي الفضلي