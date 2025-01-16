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الكشف عن المسؤول الاممي الذي التقى بالزبيدي اليوم - أخبار كلمتك

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الكشف عن المسؤول الاممي الذي التقى بالزبيدي اليوم - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الاممي الذي التقى بالزبيدي اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 06:52 مساءً - كلمتك/خاص

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي خلال لقائه اليوم مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج على ضرورة اتخاذ موقف دولي جاد وموحد لوضع حد للإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية في البر والبحر، والذي يستهدف الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

وشدد الزُبيدي على أن المليشيات الحوثية، التي تعتمد في بقائها على القتل والدمار، لن تستجيب لمبادرات السلام ما لم تواجه بموقف دولي حازم يعيدها إلى المسار الصحيح.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الذي لا يهدد اليمن وحده، بل يمتد أثره ليزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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