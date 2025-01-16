الكشف عن المسؤول الاممي الذي التقى بالزبيدي اليوم - أخبار كلمتك

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي خلال لقائه اليوم مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج على ضرورة اتخاذ موقف دولي جاد وموحد لوضع حد للإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية في البر والبحر، والذي يستهدف الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

وشدد الزُبيدي على أن المليشيات الحوثية، التي تعتمد في بقائها على القتل والدمار، لن تستجيب لمبادرات السلام ما لم تواجه بموقف دولي حازم يعيدها إلى المسار الصحيح.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الذي لا يهدد اليمن وحده، بل يمتد أثره ليزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.