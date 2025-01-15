قيادي عسكري: نعمل بكل قوة ونأمل تجاوب الحوثيين على فتح بقية المنافذ من والى تعز - أخبار كلمتك

نشر القيادي العسكري البارز عبدالباسط البحر صورة اثناء زيارته للمنفذ الشرقي لمدينة تعز

وتفقد ابطال الشرطة العسكرية المرابطين في نقطة المدخل الشرقي لتعز.

وقال بأنه قام بالاطمئنان على حركة مرور وعبور وحرية تنقل المواطنين والمركبات من وإلى مدينة تعز بسلاسة ويسر وسهولة تامة..

واختتم : نعمل بكل قوة ونأمل تجاوب مليشيات تنظيم جماعة الحوثي على فتح بقية المنافذ الثمانية من وإلى تعز وخصوصا المنفذ الغربي للمدينة ( الخط الاسود مفرق شرعب ـ المطار القديم - بير باشا ـ مدينة تعز ) الذي تم الاتفاق على فتحه ونكصت الميليشيات عن تنفيذه حتى الآن.