طاقم قناة عدن المستقلة يتقدم باعتذار رسمي للمعلم الذي تعرض للدهف - أخبار كلمتك

صرّح الأستاذ لطف البان، الامين العام للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ورئيس نقابة محافظة لحج، بأن طاقم قناة عدن المستقلة قدّم اعتذارًا رسميًا للمعلم آفاق عبدالقادر، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرّض لها من قِبل رئيس قسم المراسلين، وفي العريمي.



وجاء هذا الاعتذار خلال مشاركة المعلم في مليونية التغيير وانتزاع الحقوق، التي نظّمها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين والأكاديميين وكافة القوى الوطنية، في ساحة العروض بالعاصمة عدن صباح امس الثلاثاء، الموافق 14 يناير 2025.

وأعرب مدير القناة، الاستاذ عبدالعزيز الشيخ، عن أسفه العميق لما حدث، مؤكدًا أن الحادثة كانت تصرفًا فرديًا وغير مقصود، ولا تمثل سياسة القناة، وقد تم الحضور المعلم أفاق عبدالقادر، ابن محافظة لحج مديرية الحوطة، إلى مقر القناة بحضور الأستاذ لطف البان،، والأستاذ فارض البان، رئيس تنفيذية انتقالي الحوطة، والاستاذ عبدالله شمل مدير إدارة التربية الحوطة بالإضافة إلى الإعلامي المتر وحهود الاستاذ المستشار حسن اليافعي والاخ منيف علي حمود وادهم الصماتي

وخلال اللقاء، تم تقديم الاعتذار الرسمي للمعلم، مشددين على أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة تمامًا وستتخذ القناة كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها مع أي مواطن جنوبي، وأكد الطاقم التزام القناة بأعلى معايير المهنية والاحترام في التعامل مع كافة فئات المجتمع .



كما قدم المعلم أفاق عبدالقادر شكره وتقديره لكل من سانده ووقف إلى جانبه، معبرًا عن امتنانه لكل من أبدى تضامنه ودعمه في هذا الموقف.

يأتي هذا الاعتذار كخطوة إيجابية تعكس حرص القناة على تعزيز الثقة مع جمهورها وتأكيدها على التزامها بخدمة المجتمع بكل احترام وشفافية.

عزت الحاوي