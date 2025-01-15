حسن أبو المعاطي يكشف حقيقة احترافه في البرتغال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:00 مساءً - كشف حسن أبو المعاطى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إعارته لنادي ريو آفي البرتغالى

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لكلمتك: هناك مفاوضات مستمرة بين النادي البرتغالي ووكيلي ونادي الزمالك وخلال ساعات سيتم حسم الملف سواء بإعارتي أو رفض العرض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة أمام حرس الحدود.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الخميس، في الرابعة عصرا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.