رئيس سيون السويسري يتحدث عن عرض الأهلي لضم جناح الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:10 صباحاً - الأهلي، تحدث كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري، عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية إلياس شوارف نجم الفريق السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري في تصريحات تليفزيونية:"لا يمكنني الحديث عن مستقبل إلياس شوارف، هو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية، لا استطيع قول شئ حول العروض في الوقت الحالي للاعب".

ليس لنا خلافات مع الأهلي

وأضاف:"حاليًا ليس لدينا اي أزمة أو خلاف بيننا وبين النادي الأهلي وبالطبع في حال وصول عرض مميز سوف نقبله، أنا أحب مصر كثيرًا وأحب الشعب المصري".

وأكمل:"ما يتعلق بالعلاقة بيننا وبين الأهلي لم تسر علي النحو الذي نرجوه سابقًا، النادي لم يساعدنا من قبل وكلفنا خسارة فرصة جيدة للمنافسة في أوروبا".

أتمنى التعاقد مع لاعبين مصريين ولكن

وأكمل: "من الصعب توقع إلى أين سيصل الفريق هذا الموسم في ترتيب الدوري السويسري، أمامنا مواجهة قوية مقبلة سوف نسعى إلى الفوز بها والتقدم في الترتيب".

واختتم حديثه قائلًا: "بالتأكيد أتمنى التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الفترة المقبلة، لكن كما تعلم الأمر يصبح صعبًا للغاية بسبب المطالب المالية العالية للأندية المصرية".

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