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هنا الزاهد تشوه وجه جالا هشام في الحلقة الثالثة من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

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هنا الزاهد تشوه وجه جالا هشام في الحلقة الثالثة من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تشوه وجه جالا هشام في الحلقة الثالثة من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:25 صباحاً - تواجدت سلمى (هنا الزاهد) في الحلقة الثالثة من مسلسل إقامة جبرية، بمنزل حبيبها الجديد موسى (محمد الشرنوبي)، لكن الأمور تأخذ منحى متوترًا حين تشعر والدة موسى، عايدة (صابرين)، بقلق شديد بسبب معرفتها المسبقة بسلمى، حيث إنها حضرت إلى عيادتها واعترفت لها أنها قتلت زوجها السابق. 

تتعامل عايدة مع سلمى ببرود وحذر واضحين، مما يجعل التوتر يخيم على الأجواء، تحاول سلمى كسر هذا الجفاء بالدخول إلى المطبخ للتحدث مع عايدة، لكن الحديث يتحول سريعًا إلى مواجهة حين تهدد سلمى عايدة بأنها ستقتل ابنها إذا أفصحت له بأي شيء عن ماضيها.

عايدة تشعر بالخوف من سلمى 

هذا التهديد يزيد من خوف عايدة، لكنها تحاول إخفاء شعورها أمام سلمى طوال فترة وجودها في المنزل، وتقترح سلمى عليهم مشاهدة فيلم ولكن عايدة ترفض المشاركة وتنسحب بهدوء، وهو ما يثير غضب موسى بسبب تعامل والدته البارد مع حبيبته.  

ويحاول موسى تهدئة الأجواء بين والدته وسلمى، فيخبر الأخيرة أن والدته معجبة بها، لكن سلمى لا تصدق ذلك، من جهة أخرى، تدرك عايدة أن سلمى تشكل خطرًا على ابنها، فتقرر التصرف، فتتصل بصديقها وتطلب مشورته، فينصحها بالتحقيق في ماضي سلمى ومواجهتها بنفس الطريقة التي تلعب بها معه.

وبمساعدة صديقها، تتمكن عايدة من الوصول إلى أسرة سيف، زوج سلمى السابق، وتلتقي بوالدته وتحاول الحديث معها عن سلمى، لكن والدة سيف تصاب بالغضب وترفض التعاون أو حتى سماع اسم سلمى مجددًا. 

انتقام سلمى من كنزي 

 في هذه الأثناء، تكتشف سلمى أن عايدة تحاول تقريب موسى من فتاة أخرى تدعى كنزي (جالا هشام) وتشعر سلمى بالخطر وتقرر مراقبة كنزي عن قرب، وتتبعها إلى الصالة الرياضية التي ترتادها، وتخطط لإيذائها، ثم تنفذ خطتها باستخدام ماء النار لتشويه وجه كنزي، وبعدها تغادر المكان دون أن تترك خلفها أي دليل يدينها.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

مسلسل إقامة جبرية  بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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