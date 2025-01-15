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اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا - أخبار كلمتك

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اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا - أخبار كلمتك

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:25 مساءً - أفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء، بأن السلطات السورية اعتقلت الإرهابى المصري الهارب أحمد المنصور بعد فيديوهات يهدد فيها الدولة المصرية.

 منع المصري أحمد المنصور من بث فيديوهات من داخل سوريا 

وذكر مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الإدارة السورية الجديدة منعت المصري أحمد المنصور من بث فيديوهات من داخل سوريا تتعرض لشخصيات سياسية أو تثير نعرات سياسية في الشأن العام أو الإقليمي أو الدولي.

وأثار المنصور جدلا وغضبا واسعين بعد ظهوره في فيديوهات من دمشق يهاجم فيها مصر.

 أحمد المنصور اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه

وبحسب بيان متداول على صفحات مقربة من المنصور على موقع "إكس" فإن أحمد المنصور، قد اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه، الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المنصور فر عقب الإطاحة بحكم الإخوان من مصر وانضم إلى "جبهة النصرة"، التي أصبحت تعرف لاحقا بـ"هيئة تحرير الشام".

 والد الإرهابي أحمد المنصور الهارب في سوريا تبرأ من ابنه

جدير بالذكر أن والد الإرهابي أحمد المنصور الهارب في سوريا، تبرأ من ابنه إلى يوم الدين، معربا عن غضبه الشديد من أفعاله المُشينة تجاه الوطن، مشددًا "مصر خيرها علينا كلنا".

ونشر والد الارهابي أحمد المنصور فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قال خلاله: "أنا عاطف والد أحمد المنصور الهارب إلى سوريا.. وبينزل فيديوهات تسئ للبلد، وبيزعم إن أنا وأمه وأخواته وأهله محبوسين والكلام ده كله كذب ومحصلش".

وأضاف أن نجله يريد أن يكون زعيما معلنا استنكاره لتصرفاته، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مليون جنيه على شقيق أحمد للحصول على الماجستير من إيطاليا.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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