سرايا القدس تنفذ عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:45 مساءً - أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن تفجير عبوات ناسفة بآليات العدو في قباطية جنوبي جنين وحققت إصابات مؤكدة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت كتيبة جنين أن جيش الاحتلال يعمل على إخفاء خسائره في محاور القتال في بلدة قباطية جنوبي جنين.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود، اثنان منهم بحالة خطيرة، جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية للإعلام العربي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة ضد مركبة عسكرية خلال نشاط عمليات لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين".

وأضاف: “أصيب في الحادث جنديان اثنان من جيش الاحتلال بجروح خطيرة بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى”.

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