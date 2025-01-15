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قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

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قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:25 مساءً - تزامنا مع انطلاق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضه ندوات نادرة بعنوان "من أرشيف المعرض"، على شاشة "الوثائقية"، بدءًا من الخميس المقبل 16 يناير  الجاري.

ندوات نادرة بمعرض الكتاب

 يظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات الوطنية، منهم: المشير محمد عبد الغني الجمسي، ومحمد حسنين هيكل، وأنيس منصور، والسيد ياسين، ورفعت السعيد، إلى جانب أمسيات مع عدد من الفنانين والشعراء، منهم: عادل إمام، ونور الشريف، وعبد الرحمن الأبنودي، ونزار قباني، وسيد حجاب، وفاروق جويدة. 

 

كما أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة" إنتاج وعرض سلسلة من اللقاءات الخاصة تحت عنوان "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، مع عددٍ من الكُتّاب والنقاد الحاليين، لتوثيق شهاداتهم وذكرياتهم عن المعرض، بوصفه أحد أعرق معارض الكتاب في العالم؛ إذ بدأ دوره التنويري والمعرفي منذ عام 1969، وهو مستمر إلى اليوم، على مدى أكثر من نصف قرن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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