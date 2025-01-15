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صدور المجموعة القصصية "حارسة الحكايات" للكاتب إبراهيم فرغلي - أخبار كلمتك

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صدور المجموعة القصصية "حارسة الحكايات" للكاتب إبراهيم فرغلي - أخبار كلمتك

صدور المجموعة القصصية "حارسة الحكايات" للكاتب إبراهيم فرغلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:25 مساءً - صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "حارسة الحكايات" للكاتب إبراهيم فرغلي، حيث تشارك ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

المجموعة القصصية حارسة الحكايات 

ومن أجواء المجموعة: في هذه القصص الـ8، نلتقي بشخصيات تجرأت على مواجهة أشباحها، سواء أشباح حقيقية أو نسجًا من خيالها.


من مغارات مظلمة حيث الأساطير تنبض بالحياة، إلى قصور قديمة تخفي قصصًا من العزلة والهروب، كل رحلة هي بحث مستمر عن إجابات لأسئلة تمس جوهر الوجود، كيف نعيش وكيف نموت، وكيف نتصالح مع الماضي؟

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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