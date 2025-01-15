مشاهير العرب - watch it تطرح الحلقة 3 و4 من مسلسل «إقامة جبرية» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:16 مساءً - طرحت منصة watch it الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل «إقامة جبرية» بطولة هنا الزاهد، وصابرين، عبر شاشتها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى.

وشاركت watch it، فيديو ترويجيا للحلقات الجديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام» وعلقت عليه: «مستني تعرف إيه اللي حصل بعد مقابلة عايدة و سلمى؟الحلقة الثالثة والرابعة موجودين دلوقتي».

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

حيث تجسد هنا الزاهد، دور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية

ويتم عرض الحلقات الجديدة من مسلسل إقامة جبرية، عبر منصة Watch it، يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام 12 بعد منتصف الليل، ويتضمن المسلسل 10 حلقات فقط.