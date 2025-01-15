صابرين تنجح في الوصول إلى خطيب هنا الزاهد الأول في الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 صباحاً - تبدأ الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية بانهيار سلمي (هنا الزاهد) بعد ارتكابها جريمة تشويه وجه كنزي (جالا هشام) باستخدام مادة حارقة، لكن سرعان ما تعود ملامح الشر إلى وجهها، حيث يبدو أنها لا تشعر بالندم على فعلتها.

تتعرض كنزي لحروق من الدرجة الثالثة يترك أثرًا كبيرًا عليها، مما يثير قلق المحيطين بها، خاصة عايدة (صابرين) التي تبدأ في اتخاذ خطوات جدية للتحقيق في ماضي سلمى.

صابرين تستعين بمحمود البزاوي في الحلقة الرابعة من إقامة جبرية

تلجأ عايدة إلى عز (محمود البزاوي)، وهو عم موسى، وتطلب منه مساعدتها في الحصول على معلومات حول سلمى، يقبل عز مساعدتها، وتفاجئت عايدة بزيارة غير متوقعة من سلمى وخلالها تعترف سلمى بشكل غير مباشر بأنها المسؤولة عن تشويه وجه كنزي، مما يزيد من خوف عايدة ويدفعها للتفكير بجدية في كيفية حماية ابنها من الخطر المحيط به.

تتواصل والدة سيف، الزوج السابق لسلمى، مع عايدة وتنصحها بإبعاد سلمى عن ابنها موسى حتى لا يتعرض لأي أذى، ورغم ذلك، لا يزال موسى غارقًا في حبه لسلمى، غير مدرك لما تخفيه من نوايا.

من جهة أخرى، تشتعل الغيرة داخل سلمى عندما تكتشف أن صديقتها المقربة دينا أبدت إعجابها بموسى بشكل خفي، وتصاعدت مشاعر التوتر لديها.

وتواصل عايدة تحقيقاتها حول ماضي سلمي، مستعينة بالمعلومات التي حصلت عليها من عز. وتكتشف أنها كانت تعيش مع والديها وكانت مخطوبة في الماضي لشاب يدعى كريم، تقرر عايدة البحث عن كريم لمزيد من التفاصيل حول حياة سلمى السابقة.

بالفعل، تذهب لمقابلته، لكنها تصدم حين تكتشف أن كريم مبتور القدمين، وتنتهي الحلقة على مشهد لقاء عايدة بكريم، مما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول ماضي سلمى وما تخفيه من أسرار، ويترك المشاهدين في انتظار الإجابات في الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

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