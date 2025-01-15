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نورهان تحتفل بعيد ميلادها الـ43 بنشر صورة لها من طفولتها - أخبار كلمتك

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نورهان تحتفل بعيد ميلادها الـ43 بنشر صورة لها من طفولتها - أخبار كلمتك

نورهان تحتفل بعيد ميلادها الـ43 بنشر صورة لها من طفولتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:50 صباحاً - احتفلت الفنانة نورهان بعيد ميلادها الـ 43 بنشر صورة لها من طفولتها.

وأرفقت نورهان الصورة بتعليق مؤثر قائلة: “كان نفسي حد يقول لهذه الطفلة المسكينة أن تقلل توقعاتها من البشر، كل البشر، ولا تتعلق إلا برب البشر.. كان هذا سيوفر عليها آلامًا كثيرة”.

وتابعت: “اللهم اقطع رجاءنا من كل أحدٍ غيرك، ولا تعلّق قلوبنا إلا بك، وارزقنا الهُدى، والتُقى، والعفاف، والغِنى، وراحة القلب يا رب”.

 

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ومؤخرًا انتشرت أنباء عن اعتزال الفنانة الشابة نورهان وارتدائها الحجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها بالحجاب.

حقيقة اعتزال الفنانة نورهان

ونفت الفنانة نورهان اعتزالها للفن مؤكدة أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

كما أشارت إلى أن الصورة المنتشرة لها صورة قديمة نشرتها منذ عام بعد أدائها لفريضة العمرة.

وفي وقت سابق تحدثت الفنانة نورهان عن تجربتها مع فيروس “اوميكرون” الذي منذ عام، حيث كتبت نورهان تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتكشف عن تلك التجربة الصعبة.

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وقالت نورها: “أحب اطمن واشكر جدا كل الناس اللي وقفت جنبي ولو بكلمة، انا افضل كتير بفضل الله، بس عايزة اقول حاجة من تجربتي الأوميكرون غير انه تقيل وصعب هو كمان مخادع يعني ممكن اللي حس انه اتحسن وقام واشتغل يلاقي نفسه انتكس واتعادت كل الأعراض من اولها وكأنه رجع ١٠ خطوات لورا، ودا برده حصل معايا”.

وأضافت: “هو مش ١٠ أيام ولا حاجة وغير متوقع بالمرة وفعلا ملوش كتالوج، وانا لازلت لم اُشف تماما بالرغم من اني في زحام من النعم، كل الشكر للطبيب النبيل الدكتور احمد جرير، اللي انا فعلا غلبته جدا معايا وكان له الفضل بعد كرم ربنا في تحسني وشفائي، ولا اراكم الله مكروه ابدا في انفسكم او عزيز لديكم”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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